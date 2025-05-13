США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на 90 дней

США и Китай смогли достичь перемирия в объявленной Вашингтоном торговой войне. Стороны договорились на 90 дней приостановить действие большинства пошлин на товары друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон снизит их на китайские товары с 145 до 30 %, а Пекин на американские – с 125 до 10 %. Соглашение было достигнуто в ходе долгих и тяжелых переговоров в Швейцарии. Это первые консультации между странами, после того как президент США Дональд Трамп ввел неадекватно высокие тарифы на китайские товары, на что Поднебесная ответила зеркально.

Фактически торговая война вызвала нестабильность на мировых финансовых рынках и породила опасения по поводу возможной глобальной рецессии. Одновременно Международный валютный фонд ухудшил свой экономический прогноз для всего мира на текущий год и, в частности, понизил оценку роста ВВП США. Все это также могло стать одним из поводов для американской администрации хотя бы частично откатить назад.