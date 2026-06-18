Под ударом засухи: в Словакии фермеры фиксируют рекордные потери

На юго-западе Словакии – тревожный старт уборочной кампании. Комбайны выходят в поля раньше обычного, но радоваться нечему: засуха ускорила созревание и резко снизила урожайность. Фермеры фиксируют самый ранний за последние годы сбор ячменя и гороха. Зима была мягкой, ожидали хороший сезон, однако сухие апрель и май обрушили прогнозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На орошаемых участках ситуация терпимая, но на полях с бедными почвами – провал. Высокие температуры обещают дальнейшее падение объемов зерна. И это не локальная аномалия – по всей Европе климатические изменения сдвигают сроки жатвы, заставляя фермеров менять сорта и пересматривать календарь посевов. Страна пережила самый сухой апрель за 145 лет наблюдений. Май и начало июня также прошли без осадков. Лишь на прошлой неделе выпали дожди, но они уже не спасут ситуацию: дальнейший результат полностью зависит от погоды в ближайшие дни. Эксперты предупреждают: тренд становится постоянным. Чтобы выжить, хозяйства переходят на засухоустойчивые семена и все чаще сеют ячмень осенью, чтобы использовать влагу зимы.