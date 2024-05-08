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США и их союзники по НАТО начали масштабные учения в Европе

08 мая 2024 07:56
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США и их союзники по НАТО начали масштабные противовоздушные учения в Европе. Как заявили в Пентагоне, они продлятся две недели и их целью является проверка готовности вести боевые действия в Польше и странах Балтии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и их союзники по НАТО начали масштабные учения в Европе-1

Участие в маневрах принимают более 5 000 солдат американской армии, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Задействовано свыше 50 самолетов. Их цель – учиться отражать воздушные и ракетные атаки противника и выстраивать совместную стратегию обнаружения и уничтожения воздушных угроз. Для этого американские военные привезли с собой новейшие комплексы ПВО, которые на время станут частью единой системы обороны союзников.

США и их союзники по НАТО начали масштабные учения в Европе-4

Также будет отрабатываться взаимодействие командования и управления войсками НАТО во время боевых действий. За учениями будут наблюдать военные Дании и Греции. Как отметили в командовании американской армии, эти учения должны продемонстрировать военную мощь и возможности коллективной обороны союзников по Североатлантическому альянсу по всей Европе.

# НАТО # Новости США

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