США и их союзники по НАТО начали масштабные учения в Европе

США и их союзники по НАТО начали масштабные противовоздушные учения в Европе. Как заявили в Пентагоне, они продлятся две недели и их целью является проверка готовности вести боевые действия в Польше и странах Балтии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в маневрах принимают более 5 000 солдат американской армии, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Задействовано свыше 50 самолетов. Их цель – учиться отражать воздушные и ракетные атаки противника и выстраивать совместную стратегию обнаружения и уничтожения воздушных угроз. Для этого американские военные привезли с собой новейшие комплексы ПВО, которые на время станут частью единой системы обороны союзников.