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В Индии стартовал третий тур парламентских выборов

08 мая 2024 07:18
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Третий тур парламентских выборов начался в Индии. По его итогам будет избрано более половины членов парламента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии стартовал третий тур парламентских выборов-1

Ожидается, что участие в голосовании примет свыше 170 миллионов человек. Выборы в Индии начались 19 апреля. Они организованы в семь туров. Право голоса имеют около миллиарда человек. Результаты голосования подведут в начале июня. Продолжительность избирательного процесса связана с географическими особенностями страны: на некоторые участки можно добраться только на лодке, а самый отдаленный из них находится в Гималаях, на высоте более 4,5 километра над уровнем моря.

# Выборы # Новости Индии

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