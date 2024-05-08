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В США напуганы из-за заявления Украины о попытке покушения на Зеленского

08 мая 2024 07:20
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Заявления Киева касательно попытки совершения покушения на президента Украины Владимира Зеленского вызвали беспокойство властей Вашингтона, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в администрации США ознакомились с данной информацией. И в Вашингтоне, бесспорно, новости о потенциальной попытке убийства украинского лидера вызывают озабоченность, отметила политик.

В СБУ утверждают, что ведомству ранее удалось раскрыть «заговор иностранных спецслужб», готовящих покушение на Владимира Зеленского, а также на ряд руководителей силовых структур Украины. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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