В США напуганы из-за заявления Украины о попытке покушения на Зеленского

Заявления Киева касательно попытки совершения покушения на президента Украины Владимира Зеленского вызвали беспокойство властей Вашингтона, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в администрации США ознакомились с данной информацией. И в Вашингтоне, бесспорно, новости о потенциальной попытке убийства украинского лидера вызывают озабоченность, отметила политик.

В СБУ утверждают, что ведомству ранее удалось раскрыть «заговор иностранных спецслужб», готовящих покушение на Владимира Зеленского, а также на ряд руководителей силовых структур Украины.