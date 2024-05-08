НАТО планирует на саммите отказаться от ввода войск в Украину

Страны-участницы Североатлантического альянса могут летом официально объявить об отказе от идеи о потенциальном вводе войск блока на территорию Украины, пишет ТАСС со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

Газета ссылается на проект документа, утверждение которого должно состояться по итогам саммита Альянса 9–11 июля в США. Издание пишет, что ключевой фразой в тексте документа касательно обстановки в Украине является «никаких сапог на земле», что означает отказ от отправки войск НАТО для оказания помощи Киеву.

При этом НАТО будет продолжать укрепление своих восточных флангов. А также планируется расширение кадрового состава в регионе до 300 000 военнослужащих для их потенциального задействования на территориях вдоль хребта, пролегающего от Прибалтики до Болгарии.