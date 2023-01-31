«Утекает власть, они лихорадочно за неё хватаются». Как американцы пытаются сохранить мировое господство?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Нужно ли что-то противопоставить, потому как мы понимаем, что это столкновение Запада и Востока, эта битва только начинается. Может ли быть создан союз России и стран Азии, который будет находить в себе силы, чтобы избежать краха привычного, нормального, адекватного общества?
Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Больше всего они боятся создания многополярного мира. И он сейчас становится реальным. Они прекрасно понимают, что совершенно неожиданно вырисовывается противовес, причем достаточно мощный. Буквально два десятка лет тому назад по самым основным факторам развития нашей цивилизации Запад и все, что связано с США, они были в лидирующем положении. Экономика №1, военный фактор – самая сильная армия, финансовый – валюта (доллар и евро) полностью контролировалась, информационное пространство полностью контролируется англосаксами.
Прошло чуть меньше 20 лет. Что мы сейчас видим? По паритету экономика США не № 1, по военной подготовке в связи с реформой, которая сейчас в России, Россия выходит по современнейшим видам оружия на первое место. По финансам видим, чего только стоят сделки с Саудовской Аравией, с Пекином, расплата за нефть в юанях. Дальше интернет и политическое влияние. Политическое влияние тоже уходит, сейчас у них остается немного финансовой доминанты и Сеть, интернетовские коммуникационные системы. Там, где они сейчас пытаются доминировать.
Сейчас, как ни странно, им противостоят не только Россия, Китай, традиционные общества. Сейчас происходит консолидация людей святых книг: мусульман, христиан, буддистов, которые свою жизнь базируют на основе традиций исторических, которые у них есть. И сейчас они неожиданно видят, что сейчас те страны, которые раньше были контролируемы сателлитами, сейчас говорят совершенно другие вещи. Возьмите события Филиппин, заявления Саудовской Аравии, даже в Израиле то же самое происходит сейчас. Я не говорю уже о Сирии, Пакистане, Индии, Афганистане и остальных. Утекает власть, они лихорадочно за нее хватаются. И вся эта агония, которую мы видим в Украине, это и есть квинтэссенция того. Верните все обратно, мы хотим то, что было в 90-е, когда мы все это контролировали. Но поезд уходит, они на него опоздали.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:
Просто не уйдет. Говорить, что они на него опоздали, еще рано. Все еще только начинается.
Надежда Сасс:
Прекрасная цитата Рокфеллера: лучший способ заработать деньги – покупать активы, когда по улицам течет кровь.
Ольга Шпилевская:
Да, это такие змеи, которые притихают в определенный момент. Но когда мы где-то допустим шаг не в ту сторону, эта змея быстро выскакивает и начинает жалить всех подряд, причем смертельно. Мы начинаем процесс объединения Востока, сейчас граница между западом и востоком прорисовалась четко. Это борьба между богом и дьяволом, на мой взгляд. Это традиционная религия, ценности, мы люди, не биомасса, мы способны мыслить, анализировать, получать хорошее образование, способны воспитывать своих детей в традиционных семьях. И они – где все стало оно. Важно, чтобы наши сильные лидеры, я говорю и про Китай, и про Россию, про Александра Григорьевича Лукашенко, история еще оценит его роль. Это человек, который не имеет той мощи, которую имеют другие государства, пошел против всех и оказался прав. Это реально великий лидер. Беларусь еще оценит его величие после. Я говорю сейчас и о Ближнем Востоке, и об Африке, которая должна четко определить своих лидеров. Если у нас будут те люди, которые смогут удержать это ядро, которые смогут создать свое мировое правительство, но только открытое, которое действует в интересах тех народов, которые живут на этой территории. Тогда у нас все получится.
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