«Утекает власть, они лихорадочно за неё хватаются». Как американцы пытаются сохранить мировое господство?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Нужно ли что-то противопоставить, потому как мы понимаем, что это столкновение Запада и Востока, эта битва только начинается. Может ли быть создан союз России и стран Азии, который будет находить в себе силы, чтобы избежать краха привычного, нормального, адекватного общества?

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):

Больше всего они боятся создания многополярного мира. И он сейчас становится реальным. Они прекрасно понимают, что совершенно неожиданно вырисовывается противовес, причем достаточно мощный. Буквально два десятка лет тому назад по самым основным факторам развития нашей цивилизации Запад и все, что связано с США, они были в лидирующем положении. Экономика №1, военный фактор – самая сильная армия, финансовый – валюта (доллар и евро) полностью контролировалась, информационное пространство полностью контролируется англосаксами. Прошло чуть меньше 20 лет. Что мы сейчас видим? По паритету экономика США не № 1, по военной подготовке в связи с реформой, которая сейчас в России, Россия выходит по современнейшим видам оружия на первое место. По финансам видим, чего только стоят сделки с Саудовской Аравией, с Пекином, расплата за нефть в юанях. Дальше интернет и политическое влияние. Политическое влияние тоже уходит, сейчас у них остается немного финансовой доминанты и Сеть, интернетовские коммуникационные системы. Там, где они сейчас пытаются доминировать. Сейчас, как ни странно, им противостоят не только Россия, Китай, традиционные общества. Сейчас происходит консолидация людей святых книг: мусульман, христиан, буддистов, которые свою жизнь базируют на основе традиций исторических, которые у них есть. И сейчас они неожиданно видят, что сейчас те страны, которые раньше были контролируемы сателлитами, сейчас говорят совершенно другие вещи. Возьмите события Филиппин, заявления Саудовской Аравии, даже в Израиле то же самое происходит сейчас. Я не говорю уже о Сирии, Пакистане, Индии, Афганистане и остальных. Утекает власть, они лихорадочно за нее хватаются. И вся эта агония, которую мы видим в Украине, это и есть квинтэссенция того. Верните все обратно, мы хотим то, что было в 90-е, когда мы все это контролировали. Но поезд уходит, они на него опоздали.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:

Просто не уйдет. Говорить, что они на него опоздали, еще рано. Все еще только начинается. Надежда Сасс:

Прекрасная цитата Рокфеллера: лучший способ заработать деньги – покупать активы, когда по улицам течет кровь.