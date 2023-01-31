В Испании сгорел крупный лагерь для мигрантов

Новости Испании. На юге Испании сгорел крупный лагерь для мигрантов, в котором проживали сотни человек, в основном беженцы из Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь почти полностью уничтожил нелегальное поселение. Причина пожара неизвестна. Примечательно, что ЧП произошло на следующий день после того, как местные власти заявили о выселении мигрантов. Свое решение они аргументировали тем, что импровизированные дома несут большую опасность. Из-за хлипкости конструкций они могли рухнуть, а от кустарной электропроводки в любую минуту мог вспыхнуть пожар. Что, собственно, и произошло. После того как спасатели потушили огонь, экскаваторы и бульдозеры сравняли с землей все, что осталось от лагеря.