Госдума РФ утвердила новые возрастные рамки для срочной военной службы от 18 до 30 лет

Внесены поправки в законопроект о повышении воинского призывного возраста в России. Предполагается, что возрастные рамки для военнослужащих срочной службы теперь будут установлены с 18 до 30 лет. Эта корректировка была одобрена ко второму чтению по предложению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что устанавливается верхний предел в 30 лет, но нижняя граница останется 18-летней, так как много юношей хотят проходить службу с 18 лет. В первом чтении документ был принят с нижней границей 21 год.

Сообщается, что на осенний призыв этого года новые правила распространяться не будут. Авторами законопроекта предлагается его вступление в силу с 1 января 2024 года.