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Полиция Израиля задержала около 40 протестующих за одну ночь

25 июля 2023 07:32
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Новости Израиля. Минувшей ночью полиция Тель-Авива разогнала всех выступающих против судебной реформы. Около 40 человек задержаны за время стихийных акций протеста, которые начались накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Израиля задержала около 40 протестующих за одну ночь-1

Манифестанты разожгли костры и заблокировали проезжую часть оживленного шоссе в районе комплекса правительственных зданий. Люди вышли на улицы после одобрения парламентом первой части судебной реформы, которая вызвала острое неприятие оппозиции. По данным местных СМИ, из 40 человек 15 были задержаны в Тель-Авиве.

# Акции протеста # Фотофакт

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