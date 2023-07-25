В Турции случилось землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано утром во вторник, 25 июля, на юге Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр природного катаклизма располагался в двадцати километрах к северо-востоку от города Козан. Очаг находился на глубине десяти километров. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как на своей странице в мессенджере сообщает руководитель турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер, в Адане негативных последствий в результате землетрясения не зафиксировано. Ведомство продолжает следить за ситуацией.

Сообщается, что произошедший природный катаклизм в Адане можно считать одним из десятков тысяч афтершоков после катастрофического землетрясения в Турции 6 февраля текущего года. Подземные толчки фиксировались в 11 провинциях государства, а также в Сирии. Жертвами землетрясения стали свыше 50 тысяч человек.