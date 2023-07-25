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В Турции лесные пожары охватили три провинции

25 июля 2023 07:32
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Турецкие власти сейчас активно борются с лесными пожарами в трех районах провинции Анталья и еще двух провинциях страны, пишет РИА Новости.

Согласно информации от Генерального департамента лесного хозяйства Турции в Twitter, пожары бушуют в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан быть внимательными и осторожными, чтобы предотвратить возникновение огня в лесах. Для тушения пожаров используются 24 самолета, 100 вертолетов, 10 БПЛА и 25 тысяч пожарных. 

# Пожар # Реджеп Тайип Эрдоган

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