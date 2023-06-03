Прямой эфир

Спасательные работы на месте крупной железнодорожной аварии в Индии завершены

03 июня 2023 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Спасательные работы на месте крупной железнодорожной аварии в Индии завершены. Жертвами трагедии стали почти 300 человек, более 900 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасательные работы на месте крупной железнодорожной аварии в Индии завершены-1

По словам представителей экстренных служб, больше выживших уже не найти. Это ЧП на железной дороге уже назвали самым смертоносным в стране за последние 20 лет. Подробности

# ЧП # Новости Индии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аргентинец Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона
03 июня 2023 18:00

Аргентинец Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона

Запад обвиняет Беларусь в намерении дестабилизировать Европу. Причина – безвиз на время «Славянского базара»
03 июня 2023 17:13

Запад обвиняет Беларусь в намерении дестабилизировать Европу. Причина – безвиз на время «Славянского базара»

Минобороны РФ: ведутся ожесточенные бои в центре Марьинки и под Авдеевкой
03 июня 2023 16:11

Минобороны РФ: ведутся ожесточенные бои в центре Марьинки и под Авдеевкой