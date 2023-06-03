Новости Индии. Спасательные работы на месте крупной железнодорожной аварии в Индии завершены. Жертвами трагедии стали почти 300 человек, более 900 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам представителей экстренных служб, больше выживших уже не найти. Это ЧП на железной дороге уже назвали самым смертоносным в стране за последние 20 лет. Подробности.