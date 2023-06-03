Минобороны РФ: ведутся ожесточенные бои в центре Марьинки и под Авдеевкой

Штурмовые бригады Вооруженных сил РФ ведут зачистку боевиков ВС Украины в центре Марьинки и в районе Авдеевки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации, пишет РИА Новости.

На Донецком направлении в Марьинке ожесточенные военные действия ведут группы отряда спецназначения "Ахмат", в пригороде Адвеевки – подразделения 1-го армейского корпуса. Сообщается, что за сутки ликвидировано свыше двухсот двадцати боевиков ВСУ, гаубицы, танк, боевая машина пехоты и еще 8 украинских транспортных средств. В районе населенного пункта Отрадное в ДНР российскими силами нанесен удар по складу боеприпасов.

В последних числах мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о том, что чеченские подразделения перенаправлены на территории ДНР в так называемое Марьинское направление, где должны освободить ряд населенных пунктов. Речь шла о переброске бойцов спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат".