Аргентинец Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона

Футбольный клуб Франции «Пари Сен-Жермен» официально проинформировал о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси покидает его по завершении сезона. Об этом пишет РИА Новости.

В клубе выразили уверенность, что дальше карьерный путь футболиста сложится хорошо и пожелали еще больших успехов. Лионель Месси стал частью «ПСЖ» в качестве игрока летом 2021 года. Он присоединился к парижскому клубу на правах свободного агента после того, как покинул «Барселону». За французский «Пари Сен-Жермен» Месси провел семьдесят четыре матча. На его счету тридцать пять забитых голов и тридцать пять результативных передач. За время сотрудничества с клубом «ПСЖ» футболист стал двухкратным чемпионом Франции и взял Суперкубок страны.

Тридцатипятилетний Месси сегодня является семикратным обладателем «Золотого мяча», четырехкратным победителем Лиги чемпионов, десятикратным чемпионом Испании. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира, в 2021 году – обладателем Кубка Америки.