Запад обвиняет Беларусь в намерении дестабилизировать Европу. Причина – безвиз на время «Славянского базара»

Где одни видят возможность, другие – проблему. Решение Александра Лукашенко ввести безвиз для десятков государств на время ежегодного музыкального фестиваля вызвало сильное беспокойство на Западе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абсурдные заявления звучат в Польше и Литве.

Там считают, что таким образом Минск пытается создать – внимание – канал для нелегальной миграции и дестабилизировать Европу. При этом особую неприязнь у политиков вызывает приезд граждан Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Минск подозревают в намерении устроить провокации с помощью мигрантов на границе во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Интересно, что сами литовцы ситуацию видят по-другому. Для жителей этой прибалтийской республики безвиз – шанс на спасение. Экономическая ситуация в Литве ухудшается: цены растут, зарплаты снижаются. И возможность приехать в нашу страну за покупками – настоящий спасательный круг для многих литовских семей.