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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии в связи с катастрофой на железной дороге

03 июня 2023 10:46
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Новости Индии. В Индии продолжаются поиски выживших после столкновения пассажирских поездов. Уже известно почти о 300 погибших. Еще около 900 человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии в связи с катастрофой на железной дороге-1

Сотни сотрудников экстренных служб разбирают завалы, под которыми могут находиться пострадавшие.

Эту железнодорожную аварию уже назвали самой смертоносной в стране за последние 20 лет.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии в связи с катастрофой на железной дороге-4

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии в связи с катастрофой на железной дороге-6

Известие о большом количестве жертв с глубокой болью и скорбью восприняли и в нашей стране. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии. От имени белорусского народа и себя лично глава государства адресовал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

На месте крушения поездов в Индии продолжают искать выживших, известно почти о 300 погибших, 900 ранены.

# ЧП # Александр Лукашенко # Новости Индии # Фотофакт

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