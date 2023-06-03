Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии в связи с катастрофой на железной дороге

Новости Индии. В Индии продолжаются поиски выживших после столкновения пассажирских поездов. Уже известно почти о 300 погибших. Еще около 900 человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту железнодорожную аварию уже назвали самой смертоносной в стране за последние 20 лет.

Известие о большом количестве жертв с глубокой болью и скорбью восприняли и в нашей стране. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии. От имени белорусского народа и себя лично глава государства адресовал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.