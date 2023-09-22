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Минобороны РФ: после ракетного удара ВСУ по Севастополю без вести пропал военный

22 сентября 2023 13:34
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При атаке ракетами по Севастополю неизвестна судьба одного военнослужащего. Он пропал без вести, информация о его гибели не подтверждена, уточняет Минобороны России, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Киев в пятницу, 22 сентября, нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали пять ракет ВС Украины. При атаке с украинской стороны повреждения получило здание штаба Черноморского флота. Губернатор Михаил Развожаев информировал, что осколок ракеты упал в городе вблизи театра Луначарского. 

# Международная политика # Михаил Развожаев

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