Минобороны РФ: после ракетного удара ВСУ по Севастополю без вести пропал военный

При атаке ракетами по Севастополю неизвестна судьба одного военнослужащего. Он пропал без вести, информация о его гибели не подтверждена, уточняет Минобороны России, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Киев в пятницу, 22 сентября, нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали пять ракет ВС Украины. При атаке с украинской стороны повреждения получило здание штаба Черноморского флота. Губернатор Михаил Развожаев информировал, что осколок ракеты упал в городе вблизи театра Луначарского.