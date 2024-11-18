Решение Байдена об использовании дальнобойных ракет Киевом для нанесения ударов по территории России вызвало шквал критики и возмущение мирового сообщества. В экспертных кругах заявляют о недальновидности таких шагов. Против идеи Белого дома выступили в том числе союзники США по НАТО. Ряд европейских чиновников призвали Вашингтон к благоразумию, назвав решение президента США самоубийством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самих Соединенных Штатах заявили, что, покидая пост, Джо Байден решил развязать Третью мировую войну. Во Франции призвали положить конец этому безумию. С таким заявлением выступил лидер партии «Патриоты». Он предложил странам Запада навсегда отказаться от НАТО. В Европе опасаются, что использование дальнобойного оружия может быть расценено как фактическое вступление государств Альянса в военный конфликт и привести к ответной реакции со стороны России. Глава МИД Венгрии оценил скандальное решение США как нападение на новую реальность, которое не только антидемократично, но и крайне опасно. В Варшаве Байдена и вовсе назвали ответственным за развязывание ядерной войны.