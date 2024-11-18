Le Figaro удалила данные о разрешении Лондона и Парижа на удары по РФ

Статья на веб-сайте французского издания Le Figaro, опубликованная 17 ноября, где упоминается разрешение со стороны Парижа и Лондона наносить удары в глубь территории Российской Федерации с применением ракет SCALP и Storm Shadow, отредактирована, пишет ТАСС.

Основная тема материала – информация The New York Times о разрешении президента США Джо Байдена Киеву осуществлять атаки по российским объектам в глубине территории страны посредством тактических баллистических ракет ATACMS. Также в публикации говорилось о том, что власти Франции и Британии тоже дали разрешение Киеву атаковать российские территории, используя переданное ими оружие.

Газета из текста данное предложение о решениях Парижа и Лондона убрала, но в видеосюжете нет.