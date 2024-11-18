Песков: заморозка конфликта в Украине по линии боевого столкновения неприемлема

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «заморозка» конфликта в Украине по линии фронта для Москвы является неприемлемым вариантом, пишет ТАСС.

Ранее информагентство Bloomberg сообщило, что президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита G20 в Бразилии будет вынесено предложение осуществить заморозку конфликта в Украине по нынешней линии боестолкновения. Эту информацию прокомментировал Песков, отметив, что такой ход событий «априори неприемлем для российской стороны». Официальный представитель Кремля объяснил, что для остановки боевых действий есть актуальный план действий, сформулированный президентом РФ Владимиром Путиным ранее.

Москва сформулировала условия для переговоров с Киевом: ВСУ должны быть выведены с территории Донбасса и Новороссии, Киев не вступает в НАТО, Украина в нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, а также отмена санкций Запада.