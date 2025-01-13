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Советник Трампа рассказал, когда может состояться разговор с Путиным

13 января 2025 08:29
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Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что разговор по телефону между выбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться «в ближайшие дни или недели». Об этом пишет РИА Новости.

Советник Трампа рассказал, когда может состояться разговор с Путиным-1

Фото: pixabay

Он уточнил, что структура встречи еще не определена, но звонок станет ее первым шагом. Вальц также отметил важность стабилизации обстановки на поле боя в контексте урегулирования конфликта в Украине.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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