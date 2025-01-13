Советник Трампа рассказал, когда может состояться разговор с Путиным

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что разговор по телефону между выбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться «в ближайшие дни или недели». Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что структура встречи еще не определена, но звонок станет ее первым шагом. Вальц также отметил важность стабилизации обстановки на поле боя в контексте урегулирования конфликта в Украине.