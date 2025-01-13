24 человека погибли. Количество жертв пожаров в Калифорнии растет

Из-за начавшихся в Калифорнии пожаров погибли по меньшей мере 24 человека, передает ABC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее заявлялось о 16 жертвах. Пожары Итон и Палисейдс привели к гибели 16 и 8 человек соответственно.

Начавшиеся 7 января лесные пожары в округе Лос-Анджелес были признаны крупнейшими в истории штата. Территория пожаров превысила 16 тысяч гектаров, более 12,3 тысячи строений были уничтожены. Сухая и ветреная погода поспособствовала быстрому распространению огня.