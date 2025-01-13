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24 человека погибли. Количество жертв пожаров в Калифорнии растет

13 января 2025 08:07
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Из-за начавшихся в Калифорнии пожаров погибли по меньшей мере 24 человека, передает ABC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес. Об этом пишет РИА Новости.

24 человека погибли. Количество жертв пожаров в Калифорнии растет-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Ранее заявлялось о 16 жертвах. Пожары Итон и Палисейдс привели к гибели 16 и 8 человек соответственно. 

Начавшиеся 7 января лесные пожары в округе Лос-Анджелес были признаны крупнейшими в истории штата. Территория пожаров превысила 16 тысяч гектаров, более 12,3 тысячи строений были уничтожены. Сухая и ветреная погода поспособствовала быстрому распространению огня.

# Пожар # США # Новости США

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