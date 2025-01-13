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«Барселона» разгромила мадридский «Реал» и завоевала Суперкубок

13 января 2025 07:58
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В финале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии «Барселона» разгромила мадридский «Реал» со счетом 5:2.  Об этом пишет РИА Новости.

«Барселона» разгромила мадридский «Реал» и завоевала Суперкубок-1

Фото: pinterest / носит иллюстративный характер

В составе «Барселоны» дубль оформил Рафинья, по голу забили Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Алехандро Бальде. В составе «Реала» голы забили Килиан Мбаппе и Родриго. После удаления Войцеха Щенсного «Барселона» стала играть в меньшинстве с 57-й минуты. Это 15-я победа «Барселоны» в рамках Суперкубка Испании, в то время как у «Реала» 13 побед. В нынешнем сезоне «Барселона» также обыграла «Реал Мадрид» со счетом 4:0 в чемпионате Испании.

# Футбол

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