«Барселона» разгромила мадридский «Реал» и завоевала Суперкубок

В составе «Барселоны» дубль оформил Рафинья, по голу забили Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Алехандро Бальде. В составе «Реала» голы забили Килиан Мбаппе и Родриго. После удаления Войцеха Щенсного «Барселона» стала играть в меньшинстве с 57-й минуты. Это 15-я победа «Барселоны» в рамках Суперкубка Испании, в то время как у «Реала» 13 побед. В нынешнем сезоне «Барселона» также обыграла «Реал Мадрид» со счетом 4:0 в чемпионате Испании.