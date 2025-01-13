В Бухаресте прошли протесты из-за отмены итогов президентских выборов

Массовые акции протеста в Румынии. Участники выступают против отмены результатов президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бухаресте десятки тысяч людей вышли на улицы, требуя провести повторное голосование и призывая к отставке действующего главы государства.

На прошедшем в ноябре первом туре победу одержал Кэлин Джорджеску. Он известен тем, что выступает против евроинтеграции и поддержки Украины. В декабре Конституционный суд отменил итоги выборов якобы из-за незаконного финансирования предвыборной кампании.