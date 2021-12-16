Прямой эфир

Советник Науседы возложила вину за скандал с «Беларуськалием» на министра транспорта и главу МИД

16 декабря 2021 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В правительственных кругах Литвы продолжают скандалить из-за санкций против Беларуси. Ответственность за ситуацию советник Науседы возложила на министра транспорта и главу МИД. Они были в курсе решений «Литовских железных дорог» о продолжении транзита продукции «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Советник Науседы возложила вину за скандал с «Беларуськалием» на министра транспорта и главу МИД-1

16 декабря глава компании еще раз подтвердил, что не остановит перевозку удобрений. В противном случае организация рискует обанкротиться из-за судебных исков со стороны белорусского предприятия. И даже принятие литовскими властями закона о запрете на транзит белорусской продукции не сможет защитить компанию от ущерба. Вильнюс продолжает искать способы расторгнуть договор с «Беларуськалием» без экономических потерь в виде неустоек.  

Советник Науседы возложила вину за скандал с «Беларуськалием» на министра транспорта и главу МИД-4

Тем временем эстонские компании, в том числе государственные, пользуются ситуацией и наращивают транзит белорусских нефтепродуктов. С начала 2021 года перевозки наших товаров здесь выросли минимум в четыре раза и оцениваются более чем в полмиллиарда евро.  

# Международная политика # Аста Скайсгирите # Гитанас Науседа # Габриэлюс Ландсбергис # Марюс Скуодис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На севере Швеции наступили полярные ночи. Люди живут в сумерках даже днём
16 декабря 2021 11:26

На севере Швеции наступили полярные ночи. Люди живут в сумерках даже днём

Крупнейшая авиакомпания Австралии сообщила об убытках в 780 млн долларов
16 декабря 2021 11:21

Крупнейшая авиакомпания Австралии сообщила об убытках в 780 млн долларов

Холода в Германии могут обернуться катастрофой. Уровень заполненности газохранилищ упал ниже 60%
16 декабря 2021 11:18

Холода в Германии могут обернуться катастрофой. Уровень заполненности газохранилищ упал ниже 60%