Советник Науседы возложила вину за скандал с «Беларуськалием» на министра транспорта и главу МИД

Новости Литвы. В правительственных кругах Литвы продолжают скандалить из-за санкций против Беларуси. Ответственность за ситуацию советник Науседы возложила на министра транспорта и главу МИД. Они были в курсе решений «Литовских железных дорог» о продолжении транзита продукции «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 декабря глава компании еще раз подтвердил, что не остановит перевозку удобрений. В противном случае организация рискует обанкротиться из-за судебных исков со стороны белорусского предприятия. И даже принятие литовскими властями закона о запрете на транзит белорусской продукции не сможет защитить компанию от ущерба. Вильнюс продолжает искать способы расторгнуть договор с «Беларуськалием» без экономических потерь в виде неустоек.