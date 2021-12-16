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На севере Швеции наступили полярные ночи. Люди живут в сумерках даже днём

16 декабря 2021 11:26
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Новости Швеции. На севере Швеции наступили полярные ночи. Вместо солнечного света местные жители и туристы в основном живут в сумерках даже в самый разгар дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На севере Швеции наступили полярные ночи. Люди живут в сумерках даже днём-1

В самом северном поселении страны в последний раз солнце поднималось над горизонтом 30 ноября.

На севере Швеции наступили полярные ночи. Люди живут в сумерках даже днём-4

Справляться с природным явлением жителям помогают многочисленные уличные огни и ярко горящие окна домов. Закончится полярная ночь только в январе.  

# Природные явления # Фотофакт

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