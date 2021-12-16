На севере Швеции наступили полярные ночи. Люди живут в сумерках даже днём

Новости Швеции. На севере Швеции наступили полярные ночи. Вместо солнечного света местные жители и туристы в основном живут в сумерках даже в самый разгар дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом северном поселении страны в последний раз солнце поднималось над горизонтом 30 ноября.