На севере Швеции наступили полярные ночи. Люди живут в сумерках даже днём

Новости Швеции. На севере Швеции наступили полярные ночи. Вместо солнечного света местные жители и туристы в основном живут в сумерках даже в самый разгар дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. На севере Швеции наступили полярные ночи. Вместо солнечного света местные жители и туристы в основном живут в сумерках даже в самый разгар дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В самом северном поселении страны в последний раз солнце поднималось над горизонтом 30 ноября.
Справляться с природным явлением жителям помогают многочисленные уличные огни и ярко горящие окна домов. Закончится полярная ночь только в январе.