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Холода в Германии могут обернуться катастрофой. Уровень заполненности газохранилищ упал ниже 60%

16 декабря 2021 11:18
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Новости Германии. Германия рискует замерзнуть зимой. Уровень заполненности газохранилищ упал ниже 60 %. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Холода в Германии могут обернуться катастрофой. Уровень заполненности газохранилищ упал ниже 60%-1

Исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа заявил, что с запасами следует обращаться бережно, так как сильные морозы еще впереди. А в сложившейся ситуации холода могут обернуться катастрофой.  

# Экономический кризис # Себастьян Блешке # Фотофакт

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