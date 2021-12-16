Холода в Германии могут обернуться катастрофой. Уровень заполненности газохранилищ упал ниже 60%

Новости Германии. Германия рискует замерзнуть зимой. Уровень заполненности газохранилищ упал ниже 60 %. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа заявил, что с запасами следует обращаться бережно, так как сильные морозы еще впереди. А в сложившейся ситуации холода могут обернуться катастрофой.