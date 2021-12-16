Крупнейшая авиакомпания Австралии сообщила об убытках в 780 млн долларов

Новости Австралии. Крупнейшая авиакомпания Австралии сообщила о рекордных убытках. Потери превысили 780 миллионов долларов. По словам генерального директора авиакомпании, второе полугодие стало самым тяжелым временем за весь период пандемии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с тем, что границы большинства штатов были закрыты, из-за чего объем внутренних перевозок снизился почти на 30 %. Однако после отмены некоторых ковидных ограничений спрос на авиабилеты быстро вырос. Руководство компании рассчитывает на быстрое восстановление прежнего объема авиаперевозок к началу 2022 года.