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Крупнейшая авиакомпания Австралии сообщила об убытках в 780 млн долларов

16 декабря 2021 11:21
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Новости Австралии. Крупнейшая авиакомпания Австралии сообщила о рекордных убытках. Потери превысили 780 миллионов долларов. По словам генерального директора авиакомпании, второе полугодие стало самым тяжелым временем за весь период пандемии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Крупнейшая авиакомпания Австралии сообщила об убытках в 780 млн долларов-1

Это связано с тем, что границы большинства штатов были закрыты, из-за чего объем внутренних перевозок снизился почти на 30 %. Однако после отмены некоторых ковидных ограничений спрос на авиабилеты быстро вырос. Руководство компании рассчитывает на быстрое восстановление прежнего объема авиаперевозок к началу 2022 года.  

# Авиасообщение # Фотофакт

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