Советник главы офиса президента Зеленского Подоляк заявил о ненависти Украины к России

Украина питает острую ненависть к России и готова преследовать ее всегда и везде, как в правовом, так и в физическом плане. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РИА Новости.

Так Подоляк прокомментировал в Twitter письмо российского представителя в ООН. Ранее РФ подала официальное письмо в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, в тексте содержания которого отмечалось, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов делал человеконенавистнические заявления и выступал с призывами к применению насилия на национальной почве.

Разведка Украины признала, что Киев причастен к терактам против известных россиян

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик обратился к обеим сторонам с просьбой не нагнетать обстановку и способствовать урегулированию ситуации, подчеркнув, что подлинность цитаты Буданова не может быть проверена. В среду, 17 мая, Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций выступает против любых терактов.