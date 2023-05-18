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При взрыве сброшенного с дрона устройства в Курской области пострадали два человека

18 мая 2023 09:16
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на спортивно-оздоровительный центр в селе Глушково Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Романа Старовойта.

Два человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы в Глушковскую центральную районную больницу. В результате взрыва были поврежден фасад здания комплекса и разбиты окна. В настоящее время ведется расследование деталей ЧП. Поселок Глушково, являющийся административным центром Глушковского района, расположен всего в 6,5 км от украинской границы и уже несколько раз попадал под обстрелы со стороны ВСУ.

# ЧП

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