Прямой эфир

​Разведка Украины признала, что Киев причастен к терактам против известных россиян

16 мая 2023 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во вторник, 16 мая, заявил, что подразделение, которым он руководит, причастно к убийствам некоторых медийных лиц в РФ. Такую информацию приводит ТАСС.  

По его словам, Киев достал уже многих публичных и медийных личностей. Так Буданов ответил на вопрос блогера из Украины о том, сможет ли киевский режим достать Владимира Соловьева или Александра Дугина. Комментируя еще один вопрос о том, есть ли в украинском списке Захар Прилепин, глава украинской разведки заявил, что подтвердить или опровергнуть он это не может. 

Как раннее сообщалось, в августе прошлого года в Подмосковье было взорвано авто журналистки Дарьи Дугиной. В апреле уже текущего года при взрыве в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он выжил, погиб охранник. В РФ заявляют, что к терактам причастны украинские спецслужбы и их агентура. 

# Международная политика # Кирилл Буданов

Другие новости рубрики

Все новости
Гигантская панда вернулась в Китай из США. 20 лет она прожила в зоопарке Мемфиса
16 мая 2023 15:32

Гигантская панда вернулась в Китай из США. 20 лет она прожила в зоопарке Мемфиса

Украина официально присоединилась к киберцентру НАТО
16 мая 2023 15:12

Украина официально присоединилась к киберцентру НАТО

ВОЗ призывает осторожно использовать ChatGPT и другие чат-боты с ИИ
16 мая 2023 15:08

ВОЗ призывает осторожно использовать ChatGPT и другие чат-боты с ИИ