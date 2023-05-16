​Разведка Украины признала, что Киев причастен к терактам против известных россиян

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во вторник, 16 мая, заявил, что подразделение, которым он руководит, причастно к убийствам некоторых медийных лиц в РФ. Такую информацию приводит ТАСС.

По его словам, Киев достал уже многих публичных и медийных личностей. Так Буданов ответил на вопрос блогера из Украины о том, сможет ли киевский режим достать Владимира Соловьева или Александра Дугина. Комментируя еще один вопрос о том, есть ли в украинском списке Захар Прилепин, глава украинской разведки заявил, что подтвердить или опровергнуть он это не может.

Как раннее сообщалось, в августе прошлого года в Подмосковье было взорвано авто журналистки Дарьи Дугиной. В апреле уже текущего года при взрыве в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он выжил, погиб охранник. В РФ заявляют, что к терактам причастны украинские спецслужбы и их агентура.