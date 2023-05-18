Пшидач: в Европейском союзе опасаются, что конфликт в Украине будет заморожен

В ЕС опасаются, что украинский конфликт может быть заморожен, пишет РИА Новости со ссылкой на главу бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача.

Чиновник опасается замораживания конфликта, который периодами будет размораживаться. Он подчеркнул, что подобный сценарий развития событий абсолютно невыгоден ни Польше, ни другим странам ЕС.

Москва заявляла о своей готовности к переговорам по разрешению конфликта, но Киев на законодательном уровне наложил запрет на их проведение. На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский сказал, что никаких переговоров по «Минску-3» не будет. По заявлению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, эти слова лишь подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.