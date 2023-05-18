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FT: в США считают следующие пять месяцев конфликта решающими для Украины

18 мая 2023 09:19
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Поддерживающие Украину западные страны высказывают беспокойство по вопросу истощения военных поставок Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Союзники Украины обеспокоены тем, что их помощь в борьбе с Россией близится к предельному уровню. Высокопоставленные европейские чиновники все более тревожатся об объемах поставок в предстоящем году, так как США входят в период президентской кампании.

По информации газеты, Вашингтон в настоящее время остается крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву. Официальные лица США говорят, что у страны все еще остаются средства, утвержденные Конгрессом, которые позволят поддерживать Киев приблизительно в течение пяти месяцев.

# Международная политика

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