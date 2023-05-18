FT: в США считают следующие пять месяцев конфликта решающими для Украины

Поддерживающие Украину западные страны высказывают беспокойство по вопросу истощения военных поставок Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Союзники Украины обеспокоены тем, что их помощь в борьбе с Россией близится к предельному уровню. Высокопоставленные европейские чиновники все более тревожатся об объемах поставок в предстоящем году, так как США входят в период президентской кампании.

По информации газеты, Вашингтон в настоящее время остается крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву. Официальные лица США говорят, что у страны все еще остаются средства, утвержденные Конгрессом, которые позволят поддерживать Киев приблизительно в течение пяти месяцев.