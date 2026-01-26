Таксисты в Литве прикидываются глухонемыми, чтобы не получить штраф за незнание госязыка

Политика жесткого давления на русскоязычных граждан в Литве может привести к тому, что жители начнут осваивать язык жестов. Так, мигранты, которые водят такси, уже вовсю практикуют безмолвный сервис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы начали жаловаться на водителей, которые притворяются глухонемыми, лишь бы не получить штраф за незнание литовского. Этот страх возник на фоне обязательного языкового теста для всех иностранных работников в сфере услуг. Правило простое: не сдал – к работе не допущен. Трудишься без сертификата – готовься к штрафу от 90 до 170 евро. За месяц из 16 тысяч мигрантов в стране тест прошли чуть больше 150 человек. При этом молчать приходиться и на другом экзамене. Теоретическую часть на водительские права в стране с 1 января можно сдавать только на литовском языке.