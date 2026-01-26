Прямой эфир

Таксисты в Литве прикидываются глухонемыми, чтобы не получить штраф за незнание госязыка

26 января 2026 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Политика жесткого давления на русскоязычных граждан в Литве может привести к тому, что жители начнут осваивать язык жестов. Так, мигранты, которые водят такси, уже вовсю практикуют безмолвный сервис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таксисты в Литве прикидываются глухонемыми, чтобы не получить штраф за незнание госязыка-2

Литовцы начали жаловаться на водителей, которые притворяются глухонемыми, лишь бы не получить штраф за незнание литовского. Этот страх возник на фоне обязательного языкового теста для всех иностранных работников в сфере услуг. Правило простое: не сдал – к работе не допущен. Трудишься без сертификата – готовься к штрафу от 90 до 170 евро. За месяц из 16 тысяч мигрантов в стране тест прошли чуть больше 150 человек. При этом молчать приходиться и на другом экзамене. Теоретическую часть на водительские права в стране с 1 января можно сдавать только на литовском языке.

# Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: переговоры в Абу-Даби возобновятся на следующей неделе
26 января 2026 13:39

Песков: переговоры в Абу-Даби возобновятся на следующей неделе

Евросоюз утвердил полный запрет на поставки российского газа
26 января 2026 12:23

Евросоюз утвердил полный запрет на поставки российского газа

Умерла автор проекта «География на вкус», актриса Вероника Ганич
26 января 2026 11:26

Умерла автор проекта «География на вкус», актриса Вероника Ганич