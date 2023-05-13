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Сотрудники берлинских клиник вышли на акцию протеста – требуют улучшить условия труда

13 мая 2023 07:37
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Новости Германии. В Германии проблемы в медицинском секторе. Сотрудники берлинских клиник вышли на демонстрацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медработники потребовали реформировать систему здравоохранения и улучшить условия труда.  

Сотрудники берлинских клиник вышли на акцию протеста – требуют улучшить условия труда-1

В который раз представители сферы пожаловались на дефицит кадров, причиной которого, по мнению сотрудников, остается низкая зарплата. Протестующие требуют повысить ее, чтобы избежать оттока специалистов. Хотя в увеличении финансирования нуждается весь сектор здравоохранения в целом. Ранее фармацевты Германии призвали увеличить производство медикаментов из-за возникшего дефицита лекарств в аптеках.  

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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