Новости Германии. В Германии проблемы в медицинском секторе. Сотрудники берлинских клиник вышли на демонстрацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медработники потребовали реформировать систему здравоохранения и улучшить условия труда.

В который раз представители сферы пожаловались на дефицит кадров, причиной которого, по мнению сотрудников, остается низкая зарплата. Протестующие требуют повысить ее, чтобы избежать оттока специалистов. Хотя в увеличении финансирования нуждается весь сектор здравоохранения в целом. Ранее фармацевты Германии призвали увеличить производство медикаментов из-за возникшего дефицита лекарств в аптеках.