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При ракетном обстреле Луганска ВСУ пострадали шестеро детей

13 мая 2023 06:34
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Вооруженные силы Украины ударили по Луганску ракетами: в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили 6 детей. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости. 

Он уточнил, что двое несовершеннолетних находятся в медицинском учреждении в состоянии средней степени тяжести. 4 ребенка медпомощь получили на месте ЧП. Сообщается, что пострадал также депутат Госдумы РФ Виктор Володацкий. 

В результате ракетного удара разрушены и повреждены здания предприятий, административные строения, остекление жилых домов. 

# ЧП # Леонид Пасечник

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