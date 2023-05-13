При ракетном обстреле Луганска ВСУ пострадали шестеро детей

Вооруженные силы Украины ударили по Луганску ракетами: в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили 6 детей. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что двое несовершеннолетних находятся в медицинском учреждении в состоянии средней степени тяжести. 4 ребенка медпомощь получили на месте ЧП. Сообщается, что пострадал также депутат Госдумы РФ Виктор Володацкий.

В результате ракетного удара разрушены и повреждены здания предприятий, административные строения, остекление жилых домов.