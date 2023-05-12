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Германия намерена закупить более 120 танков «Леопард»

12 мая 2023 16:54
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Военные планы Евросоюза становятся все более амбициозными и дорогостоящими. Здесь всерьез озаботились повышением обороноспособности, подорванной массовыми поставками вооружений в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Германия намерена закупить более 120 танков «Леопард»-1

В течение ближайших трех лет на эти цели планируется направить 70 миллиардов евро. Например, Германия намерена закупить более 120 танков «Леопард». Стоить это будет недешево: более 500 миллионов евро и это только до конца мая. Конечная сумма будет в разы больше. Однако в противном случае страна рискует остаться без мощных боевых машин. Фактически, ФРГ разоружила помощь Киеву. Вопреки здравому смыслу и несмотря на неоднократные заявления об истощении военных запасов, в Евросоюзе то и дело просили увеличить количество отправляемой в Украину военной техники. 

# Европейский союз # Новости Германии # Фотофакт

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