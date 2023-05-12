В течение ближайших трех лет на эти цели планируется направить 70 миллиардов евро. Например, Германия намерена закупить более 120 танков «Леопард». Стоить это будет недешево: более 500 миллионов евро и это только до конца мая. Конечная сумма будет в разы больше. Однако в противном случае страна рискует остаться без мощных боевых машин. Фактически, ФРГ разоружила помощь Киеву. Вопреки здравому смыслу и несмотря на неоднократные заявления об истощении военных запасов, в Евросоюзе то и дело просили увеличить количество отправляемой в Украину военной техники.