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​Asia Times: контрнаступление ВСУ ждёт провал из-за отсутствия эффекта неожиданности

13 мая 2023 05:59
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Эффект неожиданности дает шанс одержать победу над более сильным противником в условиях боевых действий. Со стороны Украины этот фактор отсутствует, что станет одной из причин провала контрнаступления ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на Asia Times. 

​Asia Times: контрнаступление ВСУ ждёт провал из-за отсутствия эффекта неожиданности-1

Фото: pixabay

В материале отмечается, что с учетом географии и расположения российских и украинских войск в зоне СВО, варианты нападения со стороны ВСУ ограничены. Добиться эффекта внезапности крайне сложно. Авторы публикации пишут о двух возможных вариантах контратаки украинских военных, но при всех сценариях бойцы столкнутся с готовыми к обороне российскими силами. Отмечается также, что российская сторона значительно превосходит украинскую с точки зрения военного потенциала. 

Авторы рассуждают, что наступление на южном направлении из Запорожья в сторону Мелитополя, Брянска и Мариуполя может дать ВСУ незначительный прогресс на начальном этапе. Но украинским бойцам практически невозможно будет справиться с российскими укреплениями. Еще один путь – наступление на восток. Но и при таком сценарии авторы статьи в удачную контратаку ВСУ не верят: Украина значительно проигрывает России в авиации. Asia Times отмечает, что при любых раскладах контрнаступление украинской армии ничем хорошим для Украины не завершится. Но при этом наступательная операция состоится. Авторы обращают внимание, что украинскому президенту Зеленскому со стороны Америки даны указания совершить попытки контрудара. Даже вопреки тому, что на поле боя погибнет несколько сотен тысяч военных.  

# Международная политика # Владими Зеленский

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