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Жители Литвы испытывают финансовые трудности из-за роста цен на еду

16 апреля 2026 13:44
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Рост цен вызывает серьезное беспокойство у жителей Литвы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного национальной компанией по изучению рынка и общественного мнения «Балтийские исследования», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей спросили, какие расходы больше всего влияют на их семейный бюджет. Как выяснилось, почти 80% жителей страны испытывают трудности при покупке продуктов питания. На втором месте оказались траты на транспорт. Их рост тревожит 66% респондентов. Кроме того, 64% опрошенных признались, что значительное влияние на их финансовое положение оказывают коммунальные платежи.

Литва готовится к масштабному обновлению систем охраны государственной границы.

# Новости Литвы

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