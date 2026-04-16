Жители Литвы испытывают финансовые трудности из-за роста цен на еду

Рост цен вызывает серьезное беспокойство у жителей Литвы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного национальной компанией по изучению рынка и общественного мнения «Балтийские исследования», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей спросили, какие расходы больше всего влияют на их семейный бюджет. Как выяснилось, почти 80% жителей страны испытывают трудности при покупке продуктов питания. На втором месте оказались траты на транспорт. Их рост тревожит 66% респондентов. Кроме того, 64% опрошенных признались, что значительное влияние на их финансовое положение оказывают коммунальные платежи.