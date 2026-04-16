В Италии водители грузовиков начали общенациональную забастовку

В Италии топливный кризис может привести к перебоям с поставками продуктов и товаров. Водители грузовиков начали общенациональную забастовку, выступая против высоких цен на дизельное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В знак протеста они блокируют склады, логистические центры, а также перекрывают площади и улицы в ряде городов. На Сицилии водители отказались перевозить грузы, прибывающие в порты. Национальная ассоциация автоперевозчиков призывает к полной остановке транспортных перевозок по всей стране. Протестующие требуют от правительства пересмотра ценовой политики и предупреждают о возможном прекращении поставок товаров в магазины и супермаркеты. Стоимость дизеля на заправках превысила 2 евро, что делает работу водителей и транспортных компаний убыточной из-за роста затрат.

К забастовке также присоединились владельцы автозаправочных станций, для которых рост цен на топливо также стал экономически чувствительным. Акция протеста, по заявлению участников, может продолжаться до 18 апреля.