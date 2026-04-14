Турция пригрозила Израилю войной

Ближневосточной конфликт может стать более масштабными и расширить границы. Турция пригрозила Израилю начать боевые действия и даже ввести свои войска в страну. С громким заявлением выступил Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он обвинил еврейское государство в совершении зверств в отношении мирных жителей Ливана и Палестины. И эти резкие и экстра-ординарные меры могут быть приняты для того, чтобы защитить их от необходимости покинуть свои земли. И Турция должна помешать этому. Как отметил Эрдоган, несмотря на прекращение огня, еврейское государство вынудило более миллиона ливанцев оставить свои дома из-за атак на гражданские поселения. Президент Турции назвал действия Израиля «варварскими» и обвинил его руководство в том, что оно, вступив в конфликт на Ближнем Востоке, возложило на весь мир серьезное экономическое бремя.