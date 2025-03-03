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Сотни израильтян заблокировали резиденцию премьер-министра, требуя вернуть всех заложников

03 марта 2025 07:46
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Беспокойной оказалась минувшая ночь в Иерусалиме. Сотни людей заблокировали резиденцию премьер-министра, требуя вернуть всех заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни израильтян заблокировали резиденцию премьер-министра, требуя вернуть всех заложников-2

Поводом для социального взрыва послужило решение прекратить доставку гуманитарной помощи в Газу после того, как ХАМАС отклонил предложение Израиля продлить временное прекращение огня на период Рамадана. Протестующие опасаются, что это может сорвать договор о перемирии, а возвращение заложников будет отложено. Митингующие собираются продолжать блокаду резиденции премьера, пока правительство не согласится на сделку.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Израиль # Протесты

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