Сотни израильтян заблокировали резиденцию премьер-министра, требуя вернуть всех заложников

Беспокойной оказалась минувшая ночь в Иерусалиме. Сотни людей заблокировали резиденцию премьер-министра, требуя вернуть всех заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беспокойной оказалась минувшая ночь в Иерусалиме. Сотни людей заблокировали резиденцию премьер-министра, требуя вернуть всех заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поводом для социального взрыва послужило решение прекратить доставку гуманитарной помощи в Газу после того, как ХАМАС отклонил предложение Израиля продлить временное прекращение огня на период Рамадана. Протестующие опасаются, что это может сорвать договор о перемирии, а возвращение заложников будет отложено. Митингующие собираются продолжать блокаду резиденции премьера, пока правительство не согласится на сделку.