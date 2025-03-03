Франция и Британия инициировали прекращение огня в Украине на месяц

Французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кейр Стармер выступили с предложением о заключении месячного перемирия в воздушном пространстве, на море и над энергетической инфраструктурой в Украине, не считая ситуации на земле. Об этом пишет РИА Новости.
Макрон подчеркнул трудность верификации перемирия на длинном фронте, при этом заверив, что военного присутствия Запада в Украине в ближайшее время не будет.
Он также высказал уверенность в возобновлении диалога между главой США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Макрон объявил о планах вложить 200 миллиардов евро в общий фонд обороны ЕС и инициировать дискуссии о возможном применении французского ядерного оружия в европейских условиях.
На неформальной встрече на высшем уровне в Лондоне лидеры европейских стран обсудили положение в Украине и коллективную безопасность.
Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул важность достижения долгосрочного мира в Украине, а не временного перемирия.