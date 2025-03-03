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Франция и Британия инициировали прекращение огня в Украине на месяц

03 марта 2025 07:38
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Французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кейр Стармер выступили с предложением о заключении месячного перемирия в воздушном пространстве, на море и над энергетической инфраструктурой в Украине, не считая ситуации на земле. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон подчеркнул трудность верификации перемирия на длинном фронте, при этом заверив, что военного присутствия Запада в Украине в ближайшее время не будет.

Франция и Британия инициировали прекращение огня в Украине на месяц-1

Фото: pixabay

Он также высказал уверенность в возобновлении диалога между главой США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Макрон объявил о планах вложить 200 миллиардов евро в общий фонд обороны ЕС и инициировать дискуссии о возможном применении французского ядерного оружия в европейских условиях.

На неформальной встрече на высшем уровне в Лондоне лидеры европейских стран обсудили положение в Украине и коллективную безопасность. 

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул важность достижения долгосрочного мира в Украине, а не временного перемирия.

# Эммануэль Макрон # Кир Стармер # франция # Великобритания

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