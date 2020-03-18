Шаг в неизвестность. 55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос

Новости мира. Ровно 55 лет назад был совершен первый выход человека в открытый космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шаг в неизвестность сделал советский космонавт Алексей Леонов.

Полет 1965 года стал по-настоящему легендарным. Космонавтам пришлось преодолеть немало сложностей. Корабль «Восход» потребовалось сажать вручную, а от давления скафандр Леонова раздуло так, что он практически не мог пошевелиться.

К счастью, все завершилось благополучно. В общей сложности, в открытом космическом пространстве Алексей Леонов провел 12 минут и 9 секунд.