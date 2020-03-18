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Шаг в неизвестность. 55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос

18 марта 2020 09:08
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Новости мира. Ровно 55 лет назад был совершен первый выход человека в открытый космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шаг в неизвестность сделал советский космонавт Алексей Леонов.

Шаг в неизвестность. 55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос-1

Шаг в неизвестность. 55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос-3

Полет 1965 года стал по-настоящему легендарным. Космонавтам пришлось преодолеть немало сложностей. Корабль «Восход» потребовалось сажать вручную, а от давления скафандр Леонова раздуло так, что он практически не мог пошевелиться.

К счастью, все завершилось благополучно. В общей сложности, в открытом космическом пространстве Алексей Леонов провел 12 минут и 9 секунд.

Шаг в неизвестность. 55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос-6

Шаг в неизвестность. 55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос-8

# Космос # Алексей Леонов # Фотофакт

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