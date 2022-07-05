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Соль подорожала почти на 180%. В Латвии набирает обороты экономический кризис

05 июля 2022 07:35
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Новости Латвии. В Латвии набирает обороты экономический кризис. В Прибалтийской республике резко взлетели цены на продукты. Об этом свидетельствуют данные Центра содействия сельскохозяйственному рынку страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соль подорожала почти на 180%. В Латвии набирает обороты экономический кризис-1

Цены за год выросли во всех категориях. Дороже всего обходятся бакалея, овощи и молочные продукты. Соль подорожала почти на 180 %, а гречка и рапсовое масло в среднем на 90 %. Среди овощей самыми затратными стали капуста, свекла и картофель – их стоимость увеличилась примерно наполовину. Кроме того, по мнению экспертов, в будущем цены продолжат расти, ассортимент продуктов будет сильно меняться и, скорее всего, сужаться. На этом фоне некоторые компании уже пересматривают свой продуктовый портфель. Они ищут более дешевые решения, чтобы корзины людей не оставались пустыми при новых ценах.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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