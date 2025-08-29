Прямой эфир

Глава МВД Франции: страна как никогда близка к финансовой пропасти

29 августа 2025 06:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Франция еще никогда не находилась так близко к финансовой пропасти, как сейчас, заявил глава МВД страны и лидер правой партии «Республиканцы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МВД Франции: страна как никогда близка к финансовой пропасти-2

Он отметил, что 54 % французского государственного долга находится в руках иностранцев. И это проблема уже не только для экономики, но и для суверенитета страны, ведь республике может грозить не только экономический, но и политический крах. По оценкам СМИ, с момента вступления в должность президента Франции Эмманюэля Макрона у страны образовался дополнительный долг почти в триллион долларов. Французский премьер Франсуа Байру сделал сокращение госдолга приоритетом своего правительства, однако его продолжают критиковать из-за быстрого роста задолженности.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Президента Аргентины закидали камнями во время визита в Ломас-де-Самора
28 августа 2025 16:57

Президента Аргентины закидали камнями во время визита в Ломас-де-Самора

В Эстонии снизился спрос на говядину из-за повышения её стоимости на 17%
28 августа 2025 16:55

В Эстонии снизился спрос на говядину из-за повышения её стоимости на 17%

В Германии заявили о недостаточной эффективности альтернативных источников энергии
28 августа 2025 16:50

В Германии заявили о недостаточной эффективности альтернативных источников энергии