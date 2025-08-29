Глава МВД Франции: страна как никогда близка к финансовой пропасти

Франция еще никогда не находилась так близко к финансовой пропасти, как сейчас, заявил глава МВД страны и лидер правой партии «Республиканцы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что 54 % французского государственного долга находится в руках иностранцев. И это проблема уже не только для экономики, но и для суверенитета страны, ведь республике может грозить не только экономический, но и политический крах. По оценкам СМИ, с момента вступления в должность президента Франции Эмманюэля Макрона у страны образовался дополнительный долг почти в триллион долларов. Французский премьер Франсуа Байру сделал сокращение госдолга приоритетом своего правительства, однако его продолжают критиковать из-за быстрого роста задолженности.