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Германия милитаризирует железные дороги для переброски войск к границам НАТО

29 августа 2025 06:28
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Западная Европа активно продолжает проводить политику милитаризации. Германия форсирует подготовку своей железнодорожной сети к выполнению задач военного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия милитаризирует железные дороги для переброски войск к границам НАТО-2

Как сообщают местные СМИ, магистрали уже практически готовы к переброске около миллиона немецких военнослужащих, вооружения и техники. Создание оборонного железнодорожного контура подтверждает и Федеральное министерство транспорта. По данным ведомства, с 2022 года на местах функционируют секретные рабочие группы, объединяющие военных и представителей железнодорожных предприятий Европы. Так, теперь один немецкий грузовой поезд способен перевезти до 18 танков Leopard или 60 контейнеров с боеприпасами общим весом в тысячу тонн.

# Международная политика

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