Германия милитаризирует железные дороги для переброски войск к границам НАТО

Как сообщают местные СМИ, магистрали уже практически готовы к переброске около миллиона немецких военнослужащих, вооружения и техники. Создание оборонного железнодорожного контура подтверждает и Федеральное министерство транспорта. По данным ведомства, с 2022 года на местах функционируют секретные рабочие группы, объединяющие военных и представителей железнодорожных предприятий Европы. Так, теперь один немецкий грузовой поезд способен перевезти до 18 танков Leopard или 60 контейнеров с боеприпасами общим весом в тысячу тонн.