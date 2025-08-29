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Госавтоинспекция проведёт Единый день безопасности дорожного движения

29 августа 2025 06:29
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Безопасная дорога в школу – забота взрослых. Под таким девизом ГАИ сегодня, 29 августа, проводит Единый день безопасности дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госавтоинспекция проведёт Единый день безопасности дорожного движения-2

Мероприятие перед началом учебного года посвящено профилактике детского травматизма. Инспекторы призывают водителей повысить степень своего внимания. Акцент – на первоклассников, которые становятся самостоятельными участниками дорожного движения. Параллельно в Беларуси продолжается специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». По 5 сентября водители обязаны передвигаться с включенными на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

# ГАИ # Дети

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