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Соцсеть «ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки. Как это работает

28 апреля 2018 12:37
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Новости России. В мобильных приложениях социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция – голосовые и видеозвонки.

Во время разговоров будет использоваться сквозное (end-to-end) шифрование. Оно обеспечивает дополнительную безопасность. Аналогичный способ шифрования используется в мессенджере Telegram.

В середине апреля в России началась блокировка мессенджера Telegram (читать далее). 

Пользователь сам выбирает, кто может ему позвонить. Такая возможность есть по умолчанию у тех, кто может отправлять человеку личные сообщения. Управление звонками находится в настройках.

Чтобы позвонить, достаточно нажать на кнопку вызова в профиле или диалоге с собеседником. История звонков интегрирована в мессенджер социальной сети, поэтому доступна прямо в диалоге.

Пользоваться новой функцией можно будет после обновления приложения.

# Интернет

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